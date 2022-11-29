В Оренбуржье депутат-единоросс сдаёт помещение Заксобранию за 1,8 млн рублей

Аппарат Законодательного Собрания Оренбургской области опубликовал тендер на аренду помещения, примечательно, что исполнителем стал "свой же" депутат-единоросс.

Согласно информации, стоимость аренды по контракту составляет 1,8 миллиона рублей. А закупка производится у единственного поставщика.

"Каждый год арендуя одно и то же помещение, Заксоб "избегает трат на переезды, обустройство, на информирование третьих лиц о смене адреса". Да и с владельцем квадратных метров отношения, надо полагать, налаженные", — передаёт 56orb.ru.

Известно, что площадь здания почти 243 квадрата. Постройка находится в центре города, в шаговой доступности от метро.

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