Нижегородцы уже шестой день живут без света и тепла

Шестые сутки ряд нижегородских населенных пунктов отключен от электроснабжения.

Вечером 22 ноября в Нижегородской области прошёл дождь, который сразу же на поверхностях превращался в лёд. На следующий день электротранспорт в Нижнем Новгороде встал. В результате сотни населенных пунктов остались без света.

Губернатор Глеб Никитин пообещал, что в течение суток аварии будут устранены. Однако, как пишет newsnn.ru, даже спустя пять дней ЧС не была ликвидирована полностью. По словам журналистов, до сих пор более десяти населённых пунктов остаются без света, отопления и воды.

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