Жительница Норильска пожаловалась, что в "Эльдорадо" ей продали муляж iPhone

В Красноярском крае девушка по имени Алина рассказала, что вместо iPhone 14 в "Эльдорадо" ей продали муляж телефона в брендовой упаковке.

Жительница Норильска объяснила, что в магазине "Эльдорадо" ей продали муляж вместо настоящего iPhone 14.

Ранее сообщалось, что в России упали цены на iPhone 13.

Девушка по имени Алина пожаловалась, что приобрела на день рождения мужу Михаилу телефон марки Apple стоимостью 76 499 рублей, однако радость от покупки была скоро омрачена.

"Просто решила сделать мужу долгожданный подарок. Купила его 16 ноября, а с 25 на 26 ноября мы сидели в ресторане — и настал тот самый момент. Михаил аж слезу чуть не пустил, начали его открывать и поняли, что это муляж", — цитирует слова Алины prmira.ru.

Женщина обратилась с жалобой в филиал "Эльдорадо", где приняли телефон обратно, написав в графе "заявленная неисправность" — "муляж телефона в коробке".

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