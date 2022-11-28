В Хабаровске мужчина продавал фальшивую икру под видом настоящей

Мужчина решил заработать и реализовать имитированную икру под видом настоящей. Однако данный случай был выявлен правоохранительными органами. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Горе-предприниматель приобрёл партию фальшивого товара в продуктовых магазинах и продал её прямо на улице. Икра имела цену ниже рыночной в два раза, поэтому мужчина нашёл покупателей быстро.

Злоумышленник совершил три криминальных эпизода. Сумма ущерба потерпевших составила 60 тысяч рублей. За совершённое преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент он заключён под стражу.

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