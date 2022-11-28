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Лоскутов: 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет в Россию нелегальны

Общество

Президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на смерть восьмиклассника, который курил электронную сигарету.

Лоскутов: 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет в Россию нелегальны

"Все электронные сигареты в Россию отправляет Китай. Примерно 90-95% поставок одноразовых электронных сигарет находятся либо в серой, либо в чёрной зонах. То есть речь идёт о нелегальной продукции, содержащей никотин. В 2023 году необходимо разобраться с поступлением на таможенную территорию РФ такого товара", — отметил эксперт.

Он напомнил, что чиновники в течение недели намерены внести в Госдуму законопроект, который подразумевает установление нового порядка производства и оборота продуктов, содержащих никотин. То есть появятся новые механизмы госконтроля в этой сфере, объяснил специалист.

"Под видом качественной продукции, популярных марок мы получаем от недобросовестных китайских производителей подделки", — заключил собеседник издания.

Ранее правоохранительные органы рассказали ТАСС, что в Электрогорске скончался курящий электронную сигарету школьник. По данным СМИ, он гулял вместе с другом возле озера.

"Приехавшие медики не смогли спасти ребёнка, он умер. Стало ли курение причиной смерти устанавливается", — подчеркнул собеседник агентства.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук
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