В Москве пройдет II Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество"

30 ноября в г. Москве на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоится II Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество".
Мероприятие проводится ФАДН России совместно со Всероссийским казачьим обществом.
В семинаре примут участие: руководители рабочих групп субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы казачества, представители региональных органов власти, курирующих вопросы образования и молодежной политики, атаманы войсковых казачьих обществ, а также члены Ассоциации казачьих вузов, экспертного и научного сообществ и лидеры казачьих молодёжных организаций войсковых казачьих обществ.
В рамках II Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество" пройдут следующие мероприятия:
пленарное заседание (10.00 — 12.30) с участием руководителя ФАДН Игоря Баринова, Всероссийского атамана Николая Долуды, ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексея Кириченко, заместителей ФАДМ, Минюста, Минобрнауки России, Минпросвещения России;
работа тематических секций (13.30- 16.00):
На площадке семинара-совещания участники поделятся своим опытом и лучшими практиками, выработанными в рамках реализации государственной политики в отношении российского казачества.
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