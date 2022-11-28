В Москве пройдет II Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество"

30 ноября в г. Москве на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоится II Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество".

Мероприятие проводится ФАДН России совместно со Всероссийским казачьим обществом.

В семинаре примут участие: руководители рабочих групп субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы казачества, представители региональных органов власти, курирующих вопросы образования и молодежной политики, атаманы войсковых казачьих обществ, а также члены Ассоциации казачьих вузов, экспертного и научного сообществ и лидеры казачьих молодёжных организаций войсковых казачьих обществ.

В рамках II Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество" пройдут следующие мероприятия:

пленарное заседание (10.00 — 12.30) с участием руководителя ФАДН Игоря Баринова, Всероссийского атамана Николая Долуды, ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексея Кириченко, заместителей ФАДМ, Минюста, Минобрнауки России, Минпросвещения России;

работа тематических секций (13.30- 16.00):

секция № 1 (кинозал "Жуков"): "Об опыте субъектов Российской Федерации по оказанию государственной помощи казачьим обществам и иным объединениям казаков"

с участием войсковых атаманов и заместителей глав регионов;

с участием войсковых атаманов и заместителей глав регионов; секция № 2 (кинозал "Рокоссовский"): "О мерах, направленных на развитие системы непрерывного образования, учитывающего культурно-исторические традиции и ценности российского казачества"

с участием руководителей учебных заведений казачьей направленности (казачий детский сад № 83 г. Сочи, ректор Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского), а также представителей ВсКО и региональных органов власти, курирующих вопросы казачьего образования.

На площадке семинара-совещания участники поделятся своим опытом и лучшими практиками, выработанными в рамках реализации государственной политики в отношении российского казачества.

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