В Москве 10-летний ученик принёс в школу петарду и лишился пальца

Российские журналисты сообщили, что ученик из Москвы остался без пальца из-за взорвавшейся в руке петарды.

По данным источника РЕН ТВ, 10-летний мальчик принёс этот предмет в школу. В результате происшествия пострадавший потерял много крови. В учебное заведение прибыли медики, добавили в СМИ.

Ранее сообщалось, что на Кубани 35-летний инспектор ДПС Юрий Зинченко погиб после попадания фейерверка в голову. Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму и два дня пытались сохранить пострадавшему жизнь.

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