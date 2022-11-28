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Соловьёв призвал россиян умереть за родину, а не сидеть на даче у озера Комо

Общество

Владимир Соловьёв объяснил, что русским мужикам лучше отдать жизнь за родину, чем умереть от цирроза печени.

Телеведущий рассказал о том, к чему должны стремиться россияне.

"Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих", — отметил Соловьёв.

Журналист упрекнул тех, кто этого не понимает.

"Для них нет лучшей доблести, чем дожраться допиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами на красивой даче у озера Комо", — сказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что власти Италии арестовали особняки Владимира Соловьёва на озере Комо.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру