В Удмуртии зафиксирован рост среднедушевого и снижение реального дохода граждан

Согласно данным, представленным Удмуртстатом, истинные доходы населения Удмуртии в нынешнем году снизились на 2,8%, в то время как задолженности по кредитам, напротив, увеличились на 15,9 миллиардов рублей, если сравнивать с периодом с января по сентября прошлого года.

Анализ данных показал снижение покупательской способности жителей Удмуртии в текущем году. С одной стороны, аналитики зафиксировали повышение среднедушевого дохода жителей республики, который достиг 28,9 тысячи рублей в месяц, а с другой стороны, цены и инфляция всё равно растут быстрее.

"В среднем за месяц каждый житель республики две трети своих доходов тратил на покупку товаров (19 тысяч рублей) и 17% — на оплату услуг (5 тысяч рублей). Обязательные платежи и разнообразные взносы, включая уплату процентов по кредитам, составили 13% денежных доходов населения или 3,9 тыс. рублей на человека в месяц", — пишет udm-info.ru.