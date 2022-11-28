В Курской области матерям погибших на СВО мобилизованных подарили полотенца

Чиновники из Курской области посетили матерей погибших на спецоперации на Украине мобилизованных и вручили им по набору полотенец.

О встрече с женщинами, потерявшими сыновей на СВО, представители администрации сообщили в социальных сетях.

Своим вниманием матерей военнослужащих почтил глава администрации Льговского района Сергей Коростелев. Встреча была приурочена ко Дню солдатской матери. Он вручил женщинам презенты — наборы полотенец, торты и открытки.

Жители региона почему-то раскритиковали такие знаки внимания. Пост с фотографиями Коростелёва в компании женщин, лишившихся детей, вызвал негативную реакцию населения. Публикации были удалены.