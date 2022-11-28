Прилепин о любви либералов к Путину: ВВП представлялся, как западник и европеец

Писатель Захар Прилепин объяснил, почему либералы раньше поддерживали Владимира Путина на примере писателя Павла Санаева.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" привёл слова Павла Санаева, автора книги "Похороните меня за плинтусом", который обвинил в РФ в развязывании конфликта против "единокровного и единоверного народа Украины".

Прилепин напомнил, что 15 лет назад Санаев был абсолютным сторонником Владимира Путина.

"Да всё потому же: ВВП тогда представлялся им всем, как "западник", "европеец", "цивилизованный лидер" и "либерал". А выступать против власти могли тогда (по мнению Павла и ему подобных) только дегенеративные совки, нацболы и вообще люди прошлого", — написал литератор в своём микроблоге.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал слова президента РФ о запоздалом решении воссоединить Донбасс и Россию.