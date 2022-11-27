Жители Нижнего Тагила возмутились экологической ситуацией в городе. Густой смог и плотные облака "выбросов" с местных заводов мешают россиянам дышать.
"Утром проснулись, подошли к окну — а там со стороны "Уралвагонзавода" идёт облако выбросов прямо в наши окна, словно туманом расстилается", — рассказали тагильчане tagilcity.ru.
По словам людей, ситуацию усугубила морозная погода. Дым и смог не рассеиваются, а спускаются на землю. Кроме того, жители Нижнего Тагила жалуются на неприятный запах от "коптящих" заводов.
"При этом данные погодные обстоятельства почему-то не стали поводом для синоптиков УГМС, чтобы объявить неблагоприятные метеорологические условия", — резюмирует издание.
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