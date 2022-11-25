Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"

Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова Владимира Путина о запоздалом решении воссоединить Донбасс и Россию.

Президент РФ на встрече с матерями военнослужащих признал, что Донбасс должен был стать частью России раньше. Путин объяснил, что ему сложно было понять, что происходит.

"Главнокомандующий уже не первый раз произносит фразу "Задним числом мы все тут умны" — и я вижу в ней разгадку явного изменения его отношения к советским вождям. Он на личном примере увидел огромность задач и сложность их разрешения", — написал сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" в своём микроблоге.

Писатель считает, что сейчас все поняли, почему невозможно договориться с Киевом.

"В….* закончить можно только на Крещатике под русским флагом", — выразил своё мнение Прилепин.

Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что Владимир Путин впервые признал ошибку.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.