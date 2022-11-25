В Госдуме подсчитают расходы на переименование Волгограда в Сталинград

Депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов призвал оценить, во сколько обойдётся бюджету переименование Волгограда в Сталинград.

Гимбатов считает, что проведение референдума также затратно, как организация выборов. Отметил он также и то, что последующие мероприятия, связанные с внедрением в жизнь нового названия, потребуют бюджетных расходов.

Ранее стало известно, что Волгоград может снова стать Сталинградом до 2024 года.

Как сообщает novostivolgograda.ru, депутат подчеркнул, что подсчёты необходимо предоставить населению Волгограда, прежде чем принимать решение о возвращению городу исторического названия.