Алла Усанова заявила об угрозах со стороны украинцев: "Ходи и оглядывайся"

Украинские беженцы, которые разместились на северо-востоке Испании, откровенно терроризируют главу ассоциации "Славянский дом" Аллу Усанову за поддержку республик Донбасса. Об этом сообщает EADaily.

Она рассказала, что украинцы ежедневно присылают голосовые сообщения с угрозами, иногда письма приходят на её адрес. По словам общественного деятеля, радикалы следят за ней и собирают данные о её семье.

"Это отвратительно и очень неприятно, когда тебе говорят: "Ходи и оглядывайся, иначе умоешься кислотой", — рассказала она.

Усанова обратилась в правоохранительные органы Испании, однако там не стали предпринимать каких-либо действий.