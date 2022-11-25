Украинские беженцы, которые разместились на северо-востоке Испании, откровенно терроризируют главу ассоциации "Славянский дом" Аллу Усанову за поддержку республик Донбасса. Об этом сообщает EADaily.
Она рассказала, что украинцы ежедневно присылают голосовые сообщения с угрозами, иногда письма приходят на её адрес. По словам общественного деятеля, радикалы следят за ней и собирают данные о её семье.
"Это отвратительно и очень неприятно, когда тебе говорят: "Ходи и оглядывайся, иначе умоешься кислотой", — рассказала она.
Усанова обратилась в правоохранительные органы Испании, однако там не стали предпринимать каких-либо действий.
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