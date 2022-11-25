Кашеварова ответила Соловьёву: Патриотизм не во вранье с экранов, что всё хорошо

Журналистка Анастасия Кашеварова ответила на обвинения Владимира Соловьёва, который сказал, что "истерики" журналистки на руку врагам.

Кашеварова рассказала, что ей сообщили о нападках Владимира Соловьёва в её адрес.

Бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина объяснила, что её не волнует, кто и что про неё говорит, так как она очень занята.

"Мы тут три ночи не спали вообще. Ходим на автомате. Скоро будем ходить с автоматом", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она объяснила, что в её понимании значит патриотизм.

"Патриотизм — это работа, а не лясы точить и деньги загребать лопатой. Патриотизм он не на плакате. Не во вранье с экранов, что все хорошо. А опубликование проблем и предложение их решений, и где сможешь самому помочь", — выразила своё мнение Анастасия.

Кашеварова отметила, что её телефон распространяется среди "чатиков" мобилизованных и военнопленных.

"А телефоны других патриотов гуляют по дорогим ресторанам и высоким кабинетам. Вот и вся разница. И я не ору с пеной у рта, что Соловьёв плохой. А выходит, что истеричка я. Ну ок. Только слюни подотрите, экран забрызгали", — высказалась журналистка.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв призвал расстрелять вражеских агентов, которые внедрились в ВС РФ и передавали ВСУ карты с маршрутом отступления российской армии из Харькова.