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НИ: новая школьная форма — триколор, классика или "военка"

Общество » Семья » Воспитание

В школах России могут вернуть школьную форму — это обсуждается ещё с 2012 года, когда идею поддержал президент. Пока инициатива находится на уровне идеи, но разработки ГОСТов уже начались.

НИ: новая школьная форма — триколор, классика или "военка"

Мнения по этому поводу уже радикально разделились — делятся "Новые известия".

Сама идея принадлежит министерству просвещения, а конкретно — главе ведомства Сергею Кравцову. Кроме возвращения единой школьной формы в министерстве выступили за обеспечение статуса русского языка как единого государственного и передачу школ на региональный уровень.

Госдума на этот раз сработала очень быстро и пообещала принять соответствующие законы до конца 2022 года. Спикер Вячеслав Володин отметил, что практически все депутаты это предложение поддержали.

Есть мнение, что форма должна объединить детей, поэтому не исключена расцветка российского триколора: белая блузка и сине-красная юбка у девочек. А мальчиков, например, можно одеть в белые рубашки, синие брюки и красные пиджаки. Либо — джинсы (юбки) и жилетки, "клубные" школьные пиджаки…

Вообще, с учётом обстоятельств можно ждать и полувоенной формы в школах — не зря же готовится ввод НВП вместо ОБЖ.

Как пояснил директор школы № 548 "Царицыно" Ефим Рачевский, вопрос формы зависит от решения региональных властей. На сегодняшний день форма у школьников в образовательном комплексе есть, но этот вопрос решался на местах.

По словам директора Центра образования № 109 (Москва) Евгения Ямбурга, пока информация о какой-либо обязательной форме в школы столицы не поступала.

Не прояснили вопрос и в комитете по образованию Мосгордумы.

"Всё на стадии обсуждения, финансирование проекта тоже пока непонятно. Но решать всё будет субъект, то есть Москва", — заявили чиновники.

Прогнозируется, что в связи с инфляцией и подорожанием комплекты формы будут влетать родителям "в копеечку". Родители этому совсем не рады, так как дети растут быстро, и к концу года костюм становился банально мал. А совсем дешёвые варианты брать небезопасно.

Издание отмечает, что ношение единой формы практикуется и за рубежом, и у детей "нет повода отвлекаться на вопрос, кто тут богатый, а кто не очень".

Хотя, в своё время наличие формы в советских школах к равенству не привело — кроме неё, люди носили куртки, плащи, пальто, шубы, туфли, сапоги, портфели и сумки. Картина "кто есть кто и из какой семьи" была и так понятна, поясняют эксперты.

Каковы плюсы и минусы?

  • Из плюсов ношения формы можно выделить те факты, что форма дисциплинирует, дети не завидуют друг другу, это создаёт чувство единства.
  • Аргументы против: форма загоняет в рамки, а разный достаток семей всё равно проявляется в навороченных гаджетах, фотографиях из путешествий и постах в соцсетях. Дресс-код ни от чего не спасает, а вопрос становится более затратным.

На сегодняшний день школьная форма, в том или ином виде, обязательна в следующих странах:

  1. Корея,
  2. Малайзия,
  3. Япония,
  4. Германия,
  5. Великобритания,
  6. США.

"Форма не должна стать причиной хронических заболеваний ребёнка. Главное во всей затее — именно здоровье российских детей, а не чьи-то представления о прекрасном", — констатирует издание.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
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