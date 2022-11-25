В РФ с 1 января проиндексируют пенсии на 4,8%

Руководить Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что российские власти с 1 января проиндексируют пенсии граждан, которые не трудоустроены.

"Индексация составит 4,8%", — подчеркнул министр во время "парламентского диалога" в Совфеде.

При этом глава ведомства напомнил, что в РФ проходит двухэтапная индексация. Прирост пенсии за год составит 15,3%, добавил Котяков.

Ранее руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании у президента нашей страны Владимира Путина по поддержке семей с детьми сказал, что по итогам этого года инфляция в России может оказаться на уровне 12-12,4%.