"Одноклассники": 87% пользователей готовы помочь жертвам домашнего насилия

Большая часть пользователей рунета готова оказать помощь жертвам домашнего насилия. Об этом сообщается в исследовании "Одноклассников", проведённом вместе с VK и командой фильма "Сёстры".

По данным соцсети, в опросе приняли участие 1200 россиян. Согласно результатам исследования, 65 процентов пользователей становились свидетелями домашнего насилия, однако 35 процентов опрошенных указали, что никогда не видели подобного проявления жестокости.

"При этом 87 процентов респондентов были бы готовы прийти на помощь, если бы такое произошло", — пояснили представители "Одноклассников".

Кроме того, 16 процентов пользователей признались, что способны принять крайние меры во время конфликта в семье, например, ударить близкого человека или дать ему пощёчину. Отмечается, что 45 процентов опрошенных готовы решать спорные ситуации и различные проблемы с помощью диалога.

Почти половина россиян согласилась с мнением о том, что никакое поведение не должно служить оправданием для совершения насилия.

Как подчеркнули в пресс-службе "Одноклассников", социальная сеть поддерживает людей, сталкивающихся с домашним насилием, и регулярно публикует полезную информацию по этой теме.