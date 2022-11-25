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Волынец: история с отставкой чиновницы из Чувашии Майниной — сложный вопрос

Общество

Вопрос отставки главы Минцифры Чувашии Кристины Майниной по собственному желанию из публикации скандального видео с её сыном — очень сложный. Так прокомментировала Pravda.Ru нашумевшую историю уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Центрального Совета Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Волынец: история с отставкой чиновницы из Чувашии Майниной — сложный вопрос

Она отметила, что ребёнок, который так себя ведёт, скорее всего, имеет какие-то психологические, а то и психические проблемы.

"Я сейчас не хочу вешать никакие ярлыки, потому что этим вопросом должны заниматься специалисты, и причину тоже точно они могут установить. Но известно, что подростки очень часто привлекают к себе, внимание родителей, внимание общества вот такими нестандартными шокирующими выходками. И, конечно же, вряд ли он осознавал, что ставит под угрозу репутацию своей матери, её профессиональную судьбу, её карьеру. И решение, которое она приняла, говорит о том, что она для себя сделала этот выбор", — пояснила эксперт.

По мнению собеседницы издания, Майнина, возможно, испытывает чувство вины, что она плохо воспитала сына, что она, как мать, имеет какой-то перед ним долг, именно в том времени, внимании, которые она, как считает, ему не уделяла.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и якобы умывается кровью. Позднее стало известно, что это 17-летний сын Майниной.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Наталия Красовская
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