Суд оставил в силе приговор главе "Хакасэнерго" — его обвиняют в смерти ребёнка

Начальника отделения "Хакасэнерго" в республике Хакасия признали виновным в смерти 10-летней девочки, умершей от удара электрическим током.

Несчастный случай произошёл в мае 2021 года. Девочка из села Таштып схватилась за провисший провод. Ребёнок умер, несмотря на реанимационные действия врачей.

Ранее в Волгодонске завели уголовное дело после смерти в больнице 12-летней девочки.

По информации newkhakasiya.online, прокуратура обвинила в случившемся главу Таштыпского "Района электрических сетей", филиала "Хакасэнерго". Против мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за неисполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК).

Его приговорили к двум годам тюремного заключения. Попытки мужчины обжаловать приговор к успеху не привели.