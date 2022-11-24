Мерзлякова: мобилизованные остаются без выплат из-за ошибок в документах

Омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова объяснила, почему власти не отправили некоторым мобилизованным гражданам выплаты.

По словам политика, в органах записи актов гражданского состояния могут отсутствовать данные о законном браке мужчины и женщины. Также Мерзлякова предупредила, что информация об отце должна быть в свидетельстве о рождении ребёнка.

"Случалось и такое, что у родственников арестованы счета. Мы ищем решения, чтобы люди всё равно получили деньги", — добавила омбудсмен, слова которой приводит tagilcity.ru.