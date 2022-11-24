Представители УМВД РФ по Омской области заявили, что местный житель нарисовал на двери 81-летней соседки нацистский знак.
По данным gorod55.ru, после обращения полицейские запустили проверку. Выяснилось, что дверь испортил 30-летний мужчина. Суд может обязать обвиняемого выплатить до 2,5 тысяч рублей за демонстрацию запрещённой символики, отметили в издании.
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