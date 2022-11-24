В Татарстане мужчину насмерть придавило металлической трубой

В Татарстане 41-летний мужчина погиб из-за упавшей трубы. Об этом рассказали представители прокуратуры по региону.

По информации правоохранителей, предположительно, труба сорвалась при работе угловой шлифовальной машины. Врачи не смогли спасти монтажника в машине "скорой". Прокуратура запустила проверку.

Ранее сообщалось, что в Омске 12-летняя девочка упала в яму с кипятком. Горячая вода оказалась на улице из-за прорыва трубы. Подруга школьницы помогла ей выбраться из ямы. Возбуждено уголовное дело.