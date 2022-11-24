"Информ Полис": погибшая от переохлаждения в Бурятии девочка страдала лунатизмом

Заведующая сельской библиотекой в Бурятии заявила СМИ, что погибшая от переохлаждения четырёхлетняя девочка страдала лунатизмом.

Как отметили в "Информ Полис", женщина сказала, что в прошлом ребёнок никогда не покидал дом во сне. Также работница библиотеки подчеркнула: мать малышки не является алкоголиком.

Ранее сообщалось, что из её семьи изъяли четырёх детей. Отец девочки подтвердил эту информацию. По его данным, власти пообещали вернуть несовершеннолетних домой через 21 день.

"Те, кто винит мать в пьянстве, не знают семью", — добавил мужчина.