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Психолог Наумова назвала способы побороть страх будущего

Общество

Психотерапевт Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru заявила, что россияне в основном боятся неожиданных негативных событий. По словам эксперта, уровень тревоги в нашей стране можно назвать высоким.

Психолог Наумова назвала способы побороть страх будущего

"Нет определённости в завтрашнем дне. Люди не знают, будет ли у них работа, испытывают страх будущего", — подчеркнула специалист.

Вместе с этим она сообщила, что существует рациональный и иррациональный страх. Чтобы справиться с первой проблемой, необходимо сделать конкретные действия, объяснила собеседница издания. Например, если человек боится стать невостребованным специалистом, стоит пройти переподготовку, найти новую сферу деятельности, сказала психолог.

"Остаются иррациональные страхи, которые напоминают проблемы из детства. Человек уже не помнит, что произошло, а событие влияет на восприятие. Мы разбираем тот детский опыт, наводим порядок. Начинаем следить за своим телом, осанкой, управлением мышц и дыханием", — заявила Наумова.

Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров сообщил, что граждане РФ в основном боятся безработицу и рост цен на товары.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Наталия Красовская
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