Жители Приморья направили в адрес Банка России свыше трёх тысяч жалоб

Жители Приморья направили с начала года в адрес Банка России свыше трёх тысяч жалоб, что почти на треть больше, чем год назад за тот же период. Об этом пишет издание vostokmedia.com.

Отмечается, что около половины нареканий пришлись на сегмент страхования. Граждане недовольны вопросами, связанными с оформлением полиса автострахования: компании отказывают в заключении договоров "автогражданки", очень сложно, почти невозможно оформить электронный вариант документа.