Друзья заключённых в Приморье попытались передать запрещённые предметы в продуктах питания.
Как пишет vostokmedia.com, сотрудники СИЗО-1 искренне удивляются, как можно поместить достаточно крупные предметы в, казалось бы, более скромных по размеру "контейнерах".
На этот раз жители Приморья положили миниатюрные мобильные телефоны в конфеты, завёрнутые в красивые блестящие обёртки. Сотрудников СИЗО одинаково удивили и сами крошечные мобильники, и неожиданное место, в котором их пытались передать зекам.
Это уже не первый раз, когда заключённым пытаются проносить запрещённые передачки в продуктах — известны случаи попытки проноса телефона в пачке от кефира и в упаковке с сыром.
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