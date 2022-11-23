Зекам в Приморье попытались передать мобильники в конфетах

Друзья заключённых в Приморье попытались передать запрещённые предметы в продуктах питания.

Как пишет vostokmedia.com, сотрудники СИЗО-1 искренне удивляются, как можно поместить достаточно крупные предметы в, казалось бы, более скромных по размеру "контейнерах".

На этот раз жители Приморья положили миниатюрные мобильные телефоны в конфеты, завёрнутые в красивые блестящие обёртки. Сотрудников СИЗО одинаково удивили и сами крошечные мобильники, и неожиданное место, в котором их пытались передать зекам.

Это уже не первый раз, когда заключённым пытаются проносить запрещённые передачки в продуктах — известны случаи попытки проноса телефона в пачке от кефира и в упаковке с сыром.