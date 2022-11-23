В Волгограде отреставрируют памятник Дзержинскому

В Тракторозаводском районе Волгограда отреставрируют памятник Феликсу Дзержинскому. Подрядчик для определения строительных работ уже определён.

В рамках муниципального контракта специалисты выполнят целый ряд экспертиз, призванных установить точный состав материалов, из которых изготовлен памятник, сообщает "Волгоградская правда".

Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на центральной проходной Сталинградского тракторного завода в 1932 году. В 1936 году памятник был заменён на бронзовую скульптуру авторства Сергея Меркурова.

Во время Сталинградской битвы район тракторного завода был местом ожесточённых боёв. Памятник Дзержинскому был сильно повреждён, однако устоял.

В 1960 году постамент памятника был облицован гранитом.

Стоит отметить, что в Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова в рамках масштабного проекта в нынешнем году идёт реконструкция 16 памятников.