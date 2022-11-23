В Анапе восьмилетний ребёнок угнал микроавтобус у отца и попал в ДТП

В Анапе восьмилетний мальчик похитил микроавтобус папы и стал виновником ДТП. Об этом рассказали на официальном сайте МВД по региону.

Как заявили в ведомстве, ключи от машины находились в замке зажигания. Несовершеннолетний гражданин катался возле дома. В итоге микроавтобус врезался в два припаркованных автомобиля.

Представители министерства отметили, что об инциденте полицейским сообщил свидетель аварии. Силовики доставили маленького вора и его отца в отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее в Луизиане 11-летний школьник угнал автобус, устроил гонки с полицией и столкнулся с газопроводом.