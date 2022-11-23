В Омске 12-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Об этом заявили в Следственном комитете РФ по региону.
Как рассказали правоохранители, яма находилась на территории улицы Карбышева. Горячая вода появилась в результате прорыва трубы. При этом работники коммунального хозяйства не огородили территорию, на которой могли пострадать граждане, отметили в СК.
По данным ведомства, ученицу из ямы вытащила подруга. Девочку с ожогами первой степени отправили в отделение реанимации.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Халатность". Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ожоги по пути в школу получила 11-летняя девочка в Подмосковье.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.