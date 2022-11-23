В Омске подросток упала в яму и обварилась кипятком

В Омске 12-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Об этом заявили в Следственном комитете РФ по региону.

Как рассказали правоохранители, яма находилась на территории улицы Карбышева. Горячая вода появилась в результате прорыва трубы. При этом работники коммунального хозяйства не огородили территорию, на которой могли пострадать граждане, отметили в СК.

По данным ведомства, ученицу из ямы вытащила подруга. Девочку с ожогами первой степени отправили в отделение реанимации.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Халатность". Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ожоги по пути в школу получила 11-летняя девочка в Подмосковье.