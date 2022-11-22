Омичу не удалось доказать в суде, что его мобилизовали по ошибке

Житель Омска, подпавший под частичную мобилизацию, пытался через суд доказать, что прохождению службы в его случае мешает некое заболевание.

Однако суд не удовлетворил ходатайство истца, отметив, что он должен был известить военкомат о своём диагнозе в течение двух недель, а сроки для этого уже вышли, пишет gorod55.ru.

В суде мужчина рассказал, что, получив повестку, он явился в пункт предварительного сбора, после чего в тот же самый день был отправлен в тренировочный лагерь.

По словам омича, диагноз, о котором он говорит, был поставлен ему ещё в 2008 году.

В суде ему объяснили, что призывник должен был заблаговременно проинформировать военкомат об изменении состояния своего здоровья. Кроме того, при прохождении призывной комиссии по мобилизации Омска мужчина на здоровье не жаловался, а значит, его требования не могут быть удовлетворены, добавили представители закона.