Два инвестора из Германии заработали 5 млн евро на беженцах

Бизнес-модель кризисных времён придумали в Бранденбурге. Два инвестора скупили дешёвые отели, затем переоборудовали их в общежития для беженцев и сдали за огромную сумму в аренду местным властям. В итоге Остап Бендер и Киса Воробьянинов немецкого образца получили суммарно 5 млн евро из бюджета.

В расследовании Foсus утверждается, что схема начала работать ещё в 2015 году. Местные чиновники явно оказались в ней заинтересованы (а может, и копейку имели). Иначе как объяснить "выгодные" сделки с переплатой в три раза и допотчисления за простой жилья, когда приток беженцев снизился?

Вся документация этой "благотворительности" под грифом "секретно", а встречи властей и инвесторов проходили за наглухо закрытыми дверьми. Теперь вопросом займётся полиция, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".