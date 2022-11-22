Глава Крыма Аксёнов опроверг сообщения об эвакуации из Армянска

Источники в администрации крымского города Армянск опровергли Pravda.Ru слухи про эвакуацию населения и предприятий города, которые получили широкое распространение в социальных сетях.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что все сообщения по поводу эвакуации являются фейками.

"Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации", — подчеркнул он.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что распространившиеся сплетни формируются ЦиПСО и украинскими блогерами.