Психотерапевт Фомин: дети готовы к разговору о смерти с шести-семи лет

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как разговаривать с детьми по поводу смерти близких людей. По словам специалиста, родители должны быть осторожными.

Как заявил эксперт, ребёнку до шести-семи лет стоит объяснять смерть с помощью религии. Например, можно сказать малышу, что член семьи теперь находится в лучшем мире.

Более старшие дети уже могут обсуждать гибель родственника, отметил врач. При этом он порекомендовал не брать на похороны ребят до 12 лет.

"Стоит спросить по поводу страхов ребёнка, помочь ему принять факт смерти", — добавил Фомин, слова которого приводит "Вечерняя Москва".

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о погибшем во время охоты в Волгоградской области подростке.