Заслуги Всероссийского атамана отмечены на высоком уровне

За заслуги в реализации государственной национальной политики депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, атаман Всероссийского казачьего общества отмечен Президентом Российской Федерации Благодарностью.

Как член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям атаман ВсКО, депутат Госдумы Николай Долуда принял участие в торжествах по случаю его 10-летнего юбилея.

— На протяжении 10 лет на высоком экспертном уровне на заседаниях Совета поднимались серьезные вопросы, обсуждался поиск путей межнационального единства в такой многоконфессиональной стране, как Россия, где проживают более 190 народов. Подводя итоги, мы видим, что в условиях проведения специальной военной операции, единство и сплоченность народов России крепнут перед лицом серьезных вызовов времени. На сегодняшний день 14 тысяч казаков в составе 11 добровольческих отрядов так же, как и военнослужащие Вооруженных Сил России, выполняют свой воинский долг на Донбассе. На поле боя нет деления на национальности, бьются бок о бок, помогая друг другу, прикрывая друг друга, осетины, русские, белорусы, украинцы, буряты и многие другие — они все братья, все русские. Главная для них задача — защитить Родину, Россию, свое Отечество! Вместе сражаются, вместе побеждают, вместе умирают — за россиян, за жителей Донбасса, понимая, что за ними Родина и отступать некуда! Этот высочайший уровень межнационального единства народов России и есть результат наших общих усилий и всесторонней деятельности Совета, — подчеркнул казачий генерал Николай Долуда.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов подчеркнул важность достигнутых целей.

— За это время союз равноправных 193 народов России сформулировал не только принципы согласия и "Стратегию национальной политики до 2025 года", но и достиг главного — мы восстановили уважение гражданского общества, этносуверенитет и создали устойчивую модель партнерства государства и общества, — сказал Магомедсалам Магомедов.

Отметим, по данным Минюста России, за 10 лет работы Совета создано более 5000 НКО в сфере этнокультурного разнообразия, свыше 32 тысяч религиозных организаций, в 2015 году начало работу ФАДН — Федеральное агентство по делам национальностей с функционалом министерства, созданы Дом народов России и Ассамблея народов России.

В рамках юбилейных торжеств стартовала Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие".