Путин обсудил с главой ФНС Егоровым меры поддержки для мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой ФНС Даниилом Егоровым меры поддержки для мобилизованных.

Сегодня в России отмечают День работника налоговых органов. Путин пообщался с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) и спросил о мерах, которые были предприняты для помощи управленцам бизнеса. Напомним, таким мобилизованным дают пять дней для передачи управления бизнесом по доверенности.

По словам Егорова, пяти дней для решения вопросов достаточно. Более того, теперь можно передать бразды управления бизнесом удалённо.