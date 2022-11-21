Волынец: на одного ребёнка российская семья сможет получить до 13 900 рублей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Центрального Совета Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала корреспонденту Pravda.Ru нюансы оформления и получения нового единого пособия на ребёнка.

Она считает, что данная мера очень удобна, так как теперь многие пособия, которые существовали прежде, заменяются одним. Это ускоряет и упрощает получение помощи от государства тем семьям, которые в этой помощи нуждаются. Однако нужно понимать, что есть критерии нуждаемости, отмечает Волынец:

"Размер этого пособия будет зависеть как раз от уровня жизни семьи. Где-то это больше сумма, где-то — меньше сумма. Но максимально, сколько можно будет получить на одного ребенка, — это 13 900 рублей. То есть данная сумма, которая будет выплачиваться каждой семье, будет выплачиваться на каждого ребенка. Это надо понимать. И зависит от величины прожиточного минимума в регионе. 13900 — это максимальная цифра на ребенка".

Данное пособие будет выплачиваться уже с беременности. Этим государство подчеркнуло особый статус женщины, говорит Волынец. Также такая мера поможет поддержать семьи и будущих матерей, которые имеют низкий уровень дохода, что сократит отказы от младенцев после родов. На данные выплаты в бюджет заложено порядка трёх триллионов рублей. Новое пособие будет выдаваться по заявительному принципу.

"Эта мера направлена и на мотивацию, на стимулирование рождаемости и на поддержку тех, кто уже родился", — заключила Волынец.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января будущего года вводят пособие на ребёнка до достижения им 17-летнего возраста и беременным женщинам.