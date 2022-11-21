Адвокат Ерохин о бесправии мобилизованных: Я понимаю – год тюрьмы, но не 15

Адвокат Константин Ерохин рассказал о необходимости оказывать правовую защиту мобилизованным, которые оказались в уязвимом положении.

Частичная мобилизация в России завершилась, однако военнослужащие жалуются на качество экипировки, слабую боевую подготовку и тяжёлые условия несения службы.

Юрист Константин Ерохин отметил, что военнослужащие часто не могут добиться прозрачной процедуры оценки их здоровья.

"Например, если человек с начала спецоперации служит, у него возникают проблемы со здоровьем — нет прозрачной процедуры, чтобы его признавать негодным к службе. Сложно доказать, что у тебя реально какие-то проблемы, которые препятствуют твоему возвращению на фронт", — цитирует слова адвоката Общественная Служба Новостей.

Ранее выстреливший в военкома житель Усть-Илимска Роман Зинин объяснил, что заставило его открыть стрельбу в военкомате.

Он подчеркнул, что мобилизованные нередко лишены возможности оперативно обратиться с жалобами в органы прокуратуры. Юрист обратил внимание также на несоразмерность преступления и наказания. Ерохин привёл в пример военнослужащего, толкнувшего офицера. За это деяние мобилизованному грозит 15 лет тюрьмы.

"Это несоразмерно, не по-европейски, скажем так. Должна быть соразмерность наказания. Я понимаю — год тюрьмы, два, но не 15. И должны быть другие механизмы задействованы, кроме как человека наказывать", — объяснил юрист.