Адвокат Константин Ерохин рассказал о необходимости оказывать правовую защиту мобилизованным, которые оказались в уязвимом положении.
Частичная мобилизация в России завершилась, однако военнослужащие жалуются на качество экипировки, слабую боевую подготовку и тяжёлые условия несения службы.
Юрист Константин Ерохин отметил, что военнослужащие часто не могут добиться прозрачной процедуры оценки их здоровья.
"Например, если человек с начала спецоперации служит, у него возникают проблемы со здоровьем — нет прозрачной процедуры, чтобы его признавать негодным к службе. Сложно доказать, что у тебя реально какие-то проблемы, которые препятствуют твоему возвращению на фронт", — цитирует слова адвоката Общественная Служба Новостей.
Ранее выстреливший в военкома житель Усть-Илимска Роман Зинин объяснил, что заставило его открыть стрельбу в военкомате.
Он подчеркнул, что мобилизованные нередко лишены возможности оперативно обратиться с жалобами в органы прокуратуры. Юрист обратил внимание также на несоразмерность преступления и наказания. Ерохин привёл в пример военнослужащего, толкнувшего офицера. За это деяние мобилизованному грозит 15 лет тюрьмы.
"Это несоразмерно, не по-европейски, скажем так. Должна быть соразмерность наказания. Я понимаю — год тюрьмы, два, но не 15. И должны быть другие механизмы задействованы, кроме как человека наказывать", — объяснил юрист.
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