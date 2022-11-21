Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский вновь призвал сделать Украину частью НАТО и Евросоюза
Газманов обвинил Галкина* в предательстве
Потомок Николая I прибыл из Франции в зону СВО воевать за Россию
Ходарёнок: США с помощью ракет AGM-88 пытаются нащупать брешь в обороне ВС РФ
Сapitol Hunters: власти США имеют право лишить Маска гражданства
Испанцы высмеяли требование Санчеса к Путину прекратить СВО
Эксперт о введении акциза на сладкие напитки: сахар вреден, но цены вырастут
Ева Хёгль призывает купить одежду и боеприпасы для солдат Германии
В Москве вырос спрос на услуги визажистов и мастеров маникюра

Адвокат Ерохин о бесправии мобилизованных: Я понимаю – год тюрьмы, но не 15

Общество

Адвокат Константин Ерохин рассказал о необходимости оказывать правовую защиту мобилизованным, которые оказались в уязвимом положении.

Адвокат Ерохин о бесправии мобилизованных: Я понимаю – год тюрьмы, но не 15

Частичная мобилизация в России завершилась, однако военнослужащие жалуются на качество экипировки, слабую боевую подготовку и тяжёлые условия несения службы.

Юрист Константин Ерохин отметил, что военнослужащие часто не могут добиться прозрачной процедуры оценки их здоровья.

"Например, если человек с начала спецоперации служит, у него возникают проблемы со здоровьем — нет прозрачной процедуры, чтобы его признавать негодным к службе. Сложно доказать, что у тебя реально какие-то проблемы, которые препятствуют твоему возвращению на фронт", — цитирует слова адвоката Общественная Служба Новостей.

Ранее выстреливший в военкома житель Усть-Илимска Роман Зинин объяснил, что заставило его открыть стрельбу в военкомате.

Он подчеркнул, что мобилизованные нередко лишены возможности оперативно обратиться с жалобами в органы прокуратуры. Юрист обратил внимание также на несоразмерность преступления и наказания. Ерохин привёл в пример военнослужащего, толкнувшего офицера. За это деяние мобилизованному грозит 15 лет тюрьмы.

"Это несоразмерно, не по-европейски, скажем так. Должна быть соразмерность наказания. Я понимаю — год тюрьмы, два, но не 15. И должны быть другие механизмы задействованы, кроме как человека наказывать", — объяснил юрист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов

В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.

В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Любовь Степушова Казнь в Макеевке: умирать за Родину мужчины разучились Любовь Степушова Сергей Лебедев Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы Сергей Лебедев Игорь Буккер Немецкое счастье императора Петра Великого Игорь Буккер
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Отбросивший гранаты из окопа солдат российской армии рассказал о произошедшем
Силовые структуры
Отбросивший гранаты из окопа солдат российской армии рассказал о произошедшем
Последние материалы
Испанцы высмеяли требование Санчеса к Путину прекратить СВО
Эксперт о введении акциза на сладкие напитки: сахар вреден, но цены вырастут
Ева Хёгль призывает купить одежду и боеприпасы для солдат Германии
В Москве вырос спрос на услуги визажистов и мастеров маникюра
Власти Польши сочли Лаврова "опытным охотником" на веганов
Кинолог рассказал, как правильно выбрать одежду для собак: обувь тоже нужна
Марков о причинах затишья на фронтах: "Есть тайная полудоговорённость"
WP: поездка главы МИД Венгрии в Россию озадачила лидеров стран ЕС
Политик Филиппо: поставками оружия Киеву Франция разваливает свою армию
Кудрявцева заявила, что её "развели" мошенники: "Я лох года!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников