Ирина Отиева предрекла "неплохие подвижки" в зоне СВО на Украине к 9 мая 2023-го

Завтра, 22 ноября, певица Ирина Отиева отметит свой 64-й день рождения. Однако праздничного настроения у артистки нет и отмечать в шумной компании она его не будет. Отиева призналась, что ждёт окончания спецоперации на Украине и живёт сегодняшним днём.

Много раз артистка была с концертами в Незалежной, поэтому ей тяжело принимать происходящее там. Особенно впечатлил Отиеву ролик с расстрелом российских пленных военнослужащих. Певица надеется и верит в скорейшую победу.

Есть мнение, что у Ирины Отиевой сильно развита интуиция, корреспондент "МК" поинтересовался, когда, по её мнению, будут изменения в зоне СВО:

"К 9 мая будут какие-то подвижки неплохие, мне так кажется. Но всё закончится не скоро. Харьков нам надо забирать, Одессу надо забирать, Николаев. Я бы ещё Днепропетровск забрала — тоже русский город в принципе".