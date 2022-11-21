Глава Читы Александр Сапожников объяснил, почему принял решение добровольно отправиться на спецоперацию на Украине.
Руководитель административного центра Забайкальского края рассказал, что является десантником с боевым опытом, приобретённым во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.
Он отметил, что "не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины".
"Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", — сказал Сапожников.
Ранее житель Читы рассказал, что к нему приехали домой сотрудники военкомата и лично вручили повестку.
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