Мэр Читы заявил, что отправляется на спецоперацию добровольцем

Глава Читы Александр Сапожников объяснил, почему принял решение добровольно отправиться на спецоперацию на Украине.

Руководитель административного центра Забайкальского края рассказал, что является десантником с боевым опытом, приобретённым во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Он отметил, что "не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины".

"Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны", — сказал Сапожников.

Ранее житель Читы рассказал, что к нему приехали домой сотрудники военкомата и лично вручили повестку.