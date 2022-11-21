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Юрист Малютин не исключил вторую волну частичной мобилизации в России

Общество

Отсутствие закона об окончании частичной мобилизации может стать основанием для начала второй волны. Об этом заявил юрист Военной коллегии адвокатов Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru.

"С юридической точки зрения я как и считал, так и считаю до сих пор, что должен был быть какой-то документ. Официальные органы ушли думать на этот счёт. Но пока какой-то конкретной позиции мы так и не услышали", — указал он.

На данный момент все государственные структуры, которые связаны с процедурой призыва на военную службу, продолжают проводить мероприятия в прежнем режиме, отметил Малютин. Он не исключает, что в скором времени может начаться вторая волна частичной мобилизации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не ведётся никаких разговоров по этому поводу.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
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