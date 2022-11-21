В Свердловской области зафиксировали дефицит педиатров

Аналитики HeadHunter провели исследование и сообщили о недостатке педиатров в Свердловской области. По данным компании, работодатель выкладывает объявление об одной вакансии и получает всего 0,4 резюме.

В среднем по России показатель составляет 0,5 резюме, отметили в корпорации. При этом нормой являются пять-шесть желающих работать, отметили журналисты tagilcity.ru.

По их словам, вероятная причина дефицита — маленькая зарплата. Педиатры рассчитывают на 60 тысяч рублей в месяц, а работодатель предлагает 50 тысяч рублей, объяснили в СМИ.