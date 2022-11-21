Красноярский завод пригласил на свой день рождения стриптизёршу

Стриптизёршу для сотрудников заказал на празднование своего дня рождения красноярский завод по производству металлоконструкций "Сибсталь МК". Об этом пишет издание prmira.ru. Видео шоу было опубликовано в соцсети.

Как пояснили в руководстве компании, танцовщица исполнила два номера. Она была одета в каску и рабочую форму с логотипом "Сибсталь". Сначала девушка лежала на станке, а затем разделась под песню из фильма "Весна на Заречной улице".