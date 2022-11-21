Стриптизёршу для сотрудников заказал на празднование своего дня рождения красноярский завод по производству металлоконструкций "Сибсталь МК". Об этом пишет издание prmira.ru. Видео шоу было опубликовано в соцсети.
Как пояснили в руководстве компании, танцовщица исполнила два номера. Она была одета в каску и рабочую форму с логотипом "Сибсталь". Сначала девушка лежала на станке, а затем разделась под песню из фильма "Весна на Заречной улице".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.