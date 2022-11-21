Жителям Приморья пообещали неустойчивую погоду и много осадков

Жителям Приморского края нужно приготовиться к переменчивой погоде и большому количеству осадков. Об этом поведал глава Пригидромета Борис Кубай в разговоре с zr.media.

Эксперт объяснил, что в регионе с севера на юг движется высотная фронтальная зона, которая сулит резкую смену погоды и много осадков.

Кубай пообещал, что к началу календарной зимы снег ляжет и в южных областях Приморья, а до этого времени прогнозируются осадки в виде дождей.

Зато в самом конце ноября грядёт сильное похолодание. Резкого понижения температуры жителям Владивостока нужно ждать 27 ноября, а самым холодным днём, согласно прогнозам, должно стать 1 декабря. В этот день во Владивостоке столбик термометра опустится до -15 градусов, а по краю морозы могут достигать -25… -30 градусов.