В Госдуме предложили ввести штрафы для чиновников, злоупотребляющих англицизмами

Должностных лиц могут начать штрафовать за чрезмерную любовь к использованию англицизмов — чиновники будут платить за своё нежелание употреблять русскоязычные эквиваленты иностранным заимствованиям. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Депутат считает, что когда человек находится в Москве, ему кажется, что он попал на "оккупированную территорию" из-за большого количества объявлений и вывесок, написанных на иностранном языке.

Парламентарий обратила внимание, что иностранные слова слишком часто встречаются даже в государственных документах.

"Если проехаться по Москве, то может сложиться ощущение, что оказались на оккупированной территории. Очень много иноязычных объявлений и вывесок, которые могли бы быть на родном русском языке. Даже в государственных документах встречаются такие слова, которые имеют русские аналоги", — рассказала Драпеко в беседе с "Парламентской газетой".

Инициатором борьбы за чистоту русского языка на государственном уровне стал комитет по культуре, уточнила Драпеко. Внесённый в Госдуму законопроект будет рассмотрен 13 декабря.