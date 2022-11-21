Должностных лиц могут начать штрафовать за чрезмерную любовь к использованию англицизмов — чиновники будут платить за своё нежелание употреблять русскоязычные эквиваленты иностранным заимствованиям. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Депутат считает, что когда человек находится в Москве, ему кажется, что он попал на "оккупированную территорию" из-за большого количества объявлений и вывесок, написанных на иностранном языке.
Парламентарий обратила внимание, что иностранные слова слишком часто встречаются даже в государственных документах.
"Если проехаться по Москве, то может сложиться ощущение, что оказались на оккупированной территории. Очень много иноязычных объявлений и вывесок, которые могли бы быть на родном русском языке. Даже в государственных документах встречаются такие слова, которые имеют русские аналоги", — рассказала Драпеко в беседе с "Парламентской газетой".
Инициатором борьбы за чистоту русского языка на государственном уровне стал комитет по культуре, уточнила Драпеко. Внесённый в Госдуму законопроект будет рассмотрен 13 декабря.
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