Глава Лиги безопасного интернета Мизулина потребовала запретить платформу Twitch

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о необходимости ограничить деятельность Twitch и Trovo на территории России. По словам политика, на этих платформах рекламируют магазины, в которых можно приобрести запрещённые вещества.

Вместе с этим Мизулина выступила за более серьёзный государственный контроль сферы компьютерных игр и запрет на жестокие произведения.

"Регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах", — добавила директор ЛБИ во время форума "Здоровье и безопасность детей".

Ранее сотрудники Twitch заблокировали российского стримера. Он насмехался над жителями Европы и демонстрировал ванную с горячей водой.