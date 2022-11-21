Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о необходимости ограничить деятельность Twitch и Trovo на территории России. По словам политика, на этих платформах рекламируют магазины, в которых можно приобрести запрещённые вещества.
Вместе с этим Мизулина выступила за более серьёзный государственный контроль сферы компьютерных игр и запрет на жестокие произведения.
"Регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах", — добавила директор ЛБИ во время форума "Здоровье и безопасность детей".
Ранее сотрудники Twitch заблокировали российского стримера. Он насмехался над жителями Европы и демонстрировал ванную с горячей водой.
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