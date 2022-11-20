Прилепин описал страшный мир без СВО: Ублюдское слово "многонационалочка"

Писатель Захар Прилепин перечислил положительные моменты, которые стали результатом "катастрофических событий" 2022 года.

Он отметил, что если бы не СВО, то образцом мужчины по-прежнему оставался Данила Козловский, а не участники спецоперации на Украине.

У нас бы так и не было улицы Захарченко и школы имени Арсена Моторолы;

Макаревич так и был бы отцом русского рока;

люди так и думали бы, что современные поэты — это Моргенштерн и Ах Астахова

Даня Милохин так бы и рекламировал крупнейший банк, а огромное лицо Дудя, как символ успеха и знания о сути вещей, высилось бы над всеми в Шереметьево, — описал пугающую реальность Прилепин.

Литератор отметил, что, если бы не СВО, Минкульт РФ по-прежнему возглавляли бы люди, ненавидящие Россию. Олигархи из списка "Форбс", по мнению Прилепина, так и торчали бы в России, притворяясь лучшими людьми державы.

"Мы бы не вспомнили, как буряты, якуты, тувинцы, калмыки и башкиры могут рубиться за Россию, и всё повторяли бы это ублюдское слово "многонационалочка", — написал общественный деятель.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" подчёркивает, что если бы не события 24 февраля, россияне дружили бы с просвещенной Европой, а не с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Кубой.

"Хорошо бы всё это понять без в….*, но без в….* мы не смогли", — выразил своё мнение Прилепин.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.