Стрелявший в военкома о мотивах поступка: Не хотел, чтобы мобилизовали брата

Выстреливший в военкома житель Усть-Илимска Роман Зинин объяснил, что заставило его открыть стрельбу в военкомате.

Зимин рассказал, что стрельбой хотел предотвратить мобилизацию своего младшего брата. Он объяснил, что был уверен, что не причинит никому вреда.

"Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить", — написал в письме Зимин.

Зинин рассказал, что его друг погиб во время спецоперации на Украине.

"Представив на миг, что мне когда-либо, не дай Бог, придётся увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял", — объяснил Зинин.

Он заявил, что сожалеет о том, что "не сумел обезопасить себя и людей от непредвиденных обстоятельств".