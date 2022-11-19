Выстреливший в военкома житель Усть-Илимска Роман Зинин объяснил, что заставило его открыть стрельбу в военкомате.
Зимин рассказал, что стрельбой хотел предотвратить мобилизацию своего младшего брата. Он объяснил, что был уверен, что не причинит никому вреда.
"Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить", — написал в письме Зимин.
Зинин рассказал, что его друг погиб во время спецоперации на Украине.
"Представив на миг, что мне когда-либо, не дай Бог, придётся увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял", — объяснил Зинин.
Он заявил, что сожалеет о том, что "не сумел обезопасить себя и людей от непредвиденных обстоятельств".
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