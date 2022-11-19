В ночь на 19 ноября Волгоград переименовали в Сталинград

Сегодня, 19 ноября, Волгоград вновь обрёл свое историческое имя — Сталинград. Такое происходит девять раз в году по определённым датам.

Наименование "Сталинград" на въездах в город граждане заметили уже вчера вечером. Переименование населённого пункта происходит в соответствии с решением властей, закреплённого постановлением городской думы.

Так, Волгоград становится Сталинградом в День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля, в День защитника Отечества 23 февраля, в День Победы 9 мая, а также в другие знаменательные даты в истории нашей страны.

Сегодня, 19 ноября, — День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Поэтому до 20 ноября город вновь будет носить своё героическое имя, передаёт v1. ru.